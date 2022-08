¡Grave! Carro de bomberos en Cartagena solo prende con un “martillazo”

Mala infraestructura en las sedes, falencias en la dotación y máquinas en mal estado son las denuncias que han realizado los bomberos de Cartagena desde hace varios meses. Es tal la preocupación que ayer (15 de agosto), a través de un video grabado desde la Estación El Limbo de Bocagrande, un bombero denunció que las máquinas para atender emergencias “no prenden”. Lea: “¡No prenden!”: Vehículos de bomberos se quedaron varados ante emergencia

“Hay un vehículo incendiado por Barcelona de Indias, kilómetro 10, Vía del Mar. (...) No hemos podido salir a la emergencia porque los vehículos no prenden”, manifestó. En diálogo con El Universal, Javier Eduardo Padilla García, presidente de la Asociación de Bomberos, Rescates y Similares de Bolívar (Asdeberbol), denunció que la entrada de recursos a esta entidad es “precaria” y que requieren mejorar sus condiciones laborales.

“Las máquinas no están funcionando en un 90 por ciento. Trabajamos a medias. Y el problema se presenta porque no se contratan a talleres especializados para el mantenimiento de estas máquinas, sino a mecánicos que con el ánimo de ganarse su contrato ‘hacen lo que pueden’. Muchas veces les quitan piezas a un vehículo para instalarlo en el otro y al final no se daña una máquina, se dañan dos”, sostuvo.