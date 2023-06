Graban a agente de tránsito mientras recibe soborno de una conductora

Segundos más tarde, la mujer estando a punto de bajarse del carro trata de persuadir al agente nuevamente. “Hay señor, no sea así. Yo que trabajo con este carro y me sale más caro que me lo inmovilice, imagínese”. Estos argumentos no parecen suficientes para el uniformado, pues se mantiene en su postura de no aceptar los $50.000, por lo que la mujer finalmente decide sacar otro billete. “Mire, vea, cien. Hágame ese favorcito ahí”, y finalmente le entrega los billetes.

A continuación, el video grabado por los pasajeros, quienes iban dentro del vehículo de la mujer que cometió el soborno: