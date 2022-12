Go Catastral responde a presuntos retrasos en pago a contratistas

4. La UAECD comprende la situación generada por algunos pagos que no han podido realizarse y lamenta las incomodidades que esto haya podido generar, pero reitera que tal situación no necesariamente se debe a GO Catastral e informa que a 31 de diciembre no quedará ninguna cuenta, debidamente registrada, sin pagar correspondiente al mes de noviembre. Las cuentas del mes de diciembre serán tramitadas y canceladas en la primera quincena de enero.