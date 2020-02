Getsemanicenses rechazan cerramiento de la plaza de la Trinidad

Pese a que la toma a la plaza arrojó resultados entorno a la percepción de seguridad, hubo una medida que no fue bien recibida: el cerramiento de la plaza de la Trinidad.

Según la información entregada por la Mecar, los “vendedores ambulantes y estacionarios generaban comportamientos contrarios a la convivencia”, por lo que el cerramiento permitió recuperar los accesos a iglesias y monumentos del centro amurallado.

“Vamos a mantener un cerramiento de la plaza de la Trinidad para controlar que las personas que lleguen a visitarnos no tomen la plaza para el consumo de alcohol o de sustancias alucinógenas”, indicó el Mayor Romualdo Bray, comandante de la estación de Policía del Centro Histórico.

Rechazo al cerramiento

Para los residentes de Getsemaní, la medida es abusiva ya que afecta a los vendedores informales y negocios alrededores.

“Los raizales del barrio Getsemaní no estamos de acuerdo con el cerramiento de la Plaza de La Trinidad porque no es la medida, no es la forma de solucionar”, indicó Javier Caballero.