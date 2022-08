Getsemaní se queja por altos costos en aseo: facturan $615.000 en un mes

Ramiro Morelo, residente en Getsemaní.

“Cuando fuimos a hacer la primera reclamación personalmente, nos mostraron unas planillas de control que llevan a nivel interno y que demuestran altos grados de consumo. Pero esas planillas las firman ellos mismos, porque ni siquiera las firman residentes o propietarios de establecimientos. Esa fue la respuesta de ellos y la gente no sabe cómo se hacen esas planillas, si hicieron o no visitas”, explicó.

Agregó: “Por eso le estamos pidiendo al gerente de Pacaribe que nos visite, para que aclare el cobro del servicio y cobre gradual, no de un zarpazo de cinco veces”.

En relación a sus vecinos, manifestó que “a varios establecimientos a los que les vienen cobrando como comercial un mes les facturan $140.000 y al siguiente más de $700.000. Son unos cobros excesivos. No hacen un ajuste gradual, sino que de un mes a otro nos cobran cinco veces y seis veces el valor del consumo del servicio de aseo. Eso es una exageración. Son varias casas y establecimientos que se están quejando y si nosotros dejamos que esto coja fuerza, ¿qué puede suceder más adelante? Estallará el barrio Getsemaní”.

Agregó que “mostraron esas planillas en respuesta y me dieron cinco días para presentar el recurso de apelación. Ya lo hice y ahora estoy esperando una nueva respuesta de Pacaribe. Dependiendo de eso me tocará acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Procuraduría para que hagan las respectivas revisiones, porque no se puede dejar que esto siga avanzando”.

Pacaribe responde

Consultada por El Universal, la empresa de aseo explicó que desde octubre de 2021 está realizando un ciclo de actualización de aforos con el que busca actualizar la información de los establecimientos comerciales, industriales y oficiales de las zonas donde opera, “para identificar la cantidad de residuos que generan y calcular una tarifa de aseo justa, de acuerdo con los niveles de producción de cada usuario”.

Aseguró: “Este proceso de aforo se realizó en cumplimiento del artículo 46 de la Resolución 720 de la CRA, la cual establece que todos los grandes productores (clasificados en dos categorías: los que generan y presentan para recolección residuos en un volumen entre uno y seis metros cúbicos al mes; y los que producen más de seis metros cúbicos mensuales) deberán ser aforados para definir su tarifa del servicio público de aseo de acuerdo a su producción”.