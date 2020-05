“En Getsemaní no somos ricos”: habitantes piden ayudas

“Hay gente muy equivocada pensando que los residentes del barrio Getsemaní somos adinerados o tenemos riquezas acumuladas. La realidad aquí es otra, gran parte de la comunidad está necesitada y no tiene recursos para sobrellevar por mucho más tiempo esta cuarentena”. De esa forma relató el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Getsemaní, Dávinson Gaviria, el drama que viven por estos días sus vecinos.

Este sector, privilegiado por estar en pleno corazón del Centro Histórico de Cartagena, cuenta con cerca de 1.500 habitantes, pero muchos de ellos derivan el sustento de sus familias de una industria cerrada por la pandemia del COVID-19: la industria del turismo.

“Muchas de las personas que residimos aquí, es porque heredamos viviendas de nuestros padres y abuelos, y nos ha tocado mantenernos aquí con bastante sacrificio porque los impuestos son altísimos”, explicó el dirigente comunal. (Lea: Caos en Cartagena previo al primer día de toque de queda total).

Sin poder producir

Según narraron en Getsemaní, gran parte de los moradores son personas que pagan arriendo y otros se dedican a la economía informal que practican en ese mismo lugar, ya que por sus plazas y parques este barrio es uno de los sitios más apetecidos por los turistas. “En estos momentos no hay turismo, por esa razón las familias de aquí no están ganando dinero. La ciudad no debe engañarse con nosotros pensando que estamos bien, al contrario, tenemos las mismas necesidades que el resto de barrios humildes de Cartagena. Aquí hay gente que a veces no tiene con qué comer”, añadió un residente.

En el barrio le hicieron un llamado de auxilio al alcalde William Dau para que les mande ayudas humanitarias cuanto antes.

“Ojalá vinieran para que vean como tenemos gente estrato 1 y estrato 2, y también estrato 3 al que le llaman el de la pobreza oculta. También tenemos personal que llegó procedente de Venezuela. Ya nosotros le pasamos un listado a la Alcaldía con el número de familias necesitadas, y también hicimos un censo de los adultos mayores que no reciben ningún beneficio por parte del Estado, para todos ellos estamos pidiendo una ayuda urgente”, finalizó Dávinson Gaviria.

En Getsemaní hay 905 predios, pero solo 200 de ellos son residenciales, es decir, en ellos están los raizales resistentes que en estos momentos claman por un auxilio.