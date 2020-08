Los problemas

“Nosotros hemos estado en pie de lucha, no hemos desfallecido, para donde nos toque ir a ahí estamos, por eso no nos parece justo que ahora desde el Mayor de Bolívar nos digan que no hay dinero para nuestro pago, que tenemos que esperar, que así es la contratación pública”, señaló otro denunciante, mientras uno más aseguró que “y el Colegio Mayor nos dice que la Secretaría de Hacienda no le ha girado a ellos los recursos”.

Como el contrato es por prestación de servicio, estas personas no están afiliadas a la seguridad social, por lo que si alguno de ellos se enferma, según denunciaron, lo deben resolver por su cuenta.

“Aquí algunos han presentado síntomas de COVID y no les han prestado atención, ni les dicen que se vayan a sus casas ni nada, por lo que nosotros mismos tomamos la iniciativa de cuidarnos y si nos sentimos mal nos vamos al médico, pues no tenemos garantías”, expresaron.

En el contrato interadministrativo se explica que las partes aportarán $739.510.000 para la realización de las actividades del proyecto. De esto, al Distrito le corresponde $679.510.000 y al Mayor de Bolívar $60.000.000.

Con relación al desembolso que el Distrito debía realizarle al Mayor de Bolívar, sería primero un 30%, después un 50%, y finalmente un 20% al culminar el proyecto, que duró dos meses.

Sin embargo, según se conoció de parte de los gestores, el Mayor “no tienen recursos, el Distrito no le ha desembolsado nada”.