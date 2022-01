La Contraloría Distrital de Cartagena citó a la gerente de Transcaribe, María Claudia Peñas, para el próximo 2 de febrero. Deberá rendir versión libre para el esclarecimiento del proceso de responsabilidad fiscal número 023-2022, después que la oficina de control participativo atendiera la denuncia D060-2021, interpuesta por el concejal Javier Julio Bejarano el 30 de agosto del 2021. Este afirma que la funcionaria no cumple los requisitos para ejercer el cargo.

Sobre esta discusión que apenas inicia la gerente del sistema precisó que la Contraloría no ha concluido que no cumple con el perfil. “En el marco de este proceso que empieza daremos nuestros argumentos y consideraciones, esperando que se evalúen como corresponda. Que sean las autoridades las que manifiesten sus decisiones por los actos y canales debidos, no por un informe que da traslado”, indicó Peñas. (También le puede interesar: Transcaribe: con gerente suplente y negociando el recaudo)

“Tengo 10 años trabajando por temas de ciudad. Tengo dos maestrías y siempre he estado en cargos donde mis jefes eran de junta directiva -en el caso de Cartagena Cómo Vamos- y por definición si tu jefe es la junta directiva, tu cargo es directivo”, dijo Peñas.