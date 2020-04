Genides pide a su EPS autorizar la cirugía maxilofacial para recuperarse

“He estado muy mal, hay días en que no puedo comer porque ya los molares se me bajaron. Me siento decaída”, explicó.

“Solo quiero que me ayuden para que Coomeva me autorice mi cirugía maxilofacial, esa que desde diciembre que tuve mi última cita médica he venido pidiendo”; comenta esta mujer con desespero.

Su proceso

Desde el año pasado Genides venía asistiendo a sus citas de control, hasta que en una de estas asistencias de rutina, en octubre, le detectaron el calcinoma, por lo que de inmediato la remitieron al cirujano maxilofacial quien le indicó que debían hacerle la cirugía urgentemente.

“El 27 de diciembre fue la última vez que en Coomeva me vieron, y he estado esperando que me autoricen la cirugía, pero no lo hacen, me piden que envíe los documentos cada vez que llamamos, pero no pasa nada”, comentó agregando que “también me mandaron unas órdenes para el oncólogo clínico, una valoración de cabeza y cuello, además de unos tac de paranasales, pero después Coomeva no tuvo más prestador y todo se estancó”.

“Me siento morir cada día, yo en estos momentos no estoy recibiendo ningún tratamiento y a raíz de la pandemia no tengo donde acudir. Me siento muy mal y solo quiero que me ayuden para salir de esta y poder superar este nuevo cáncer. Hace una semana siento que no puedo moverme casi, me siento agotada, no quiero seguir así”, finaliza.