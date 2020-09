Los tres últimos días han sido confusos para las personas que viven en Playa Blanca, Barú, debido a la aparición de centenares de peces muertos en la arena, que llegaron desde las profundidades arrastrados por las corrientes marinas. Fue un fin de semana caótico porque varios de los gatos que estos pobladores tienen como mascotas, se comieron a varios de esos pececillos y resultaron con intoxicaciones. Incluso, algunos murieron.

Eliseo Estupiñán, quien administra un hostal de la zona, cree que detrás de la muerte de los peces hay algún producto o químico que pudo hacerles daño, pues en los siete años que lleva viviendo en el lugar es la primera vez que ve un fenómeno así. “Para mí eso no es normal porque encontramos especies que no son comunes en esta parte. Por ejemplo, el pez globo es de grandes profundidades, pero hemos visto varios en la arena, hay otros de diferentes colores, la mayoría de ellos diminutos. Quienes se meten a bucear mar adentro afirman que han visto pedazos de peces grandes regados allá abajo, eso quiere decir que todo no está saliendo a flote. Algo extraño ocurrió”, señaló Eliseo.

Las apariciones se registraron en los tres kilómetros de extensión que tiene este balneario y en playas cercanas.