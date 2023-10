Gasolina subirá en noviembre: así quedaría el precio por galón en Cartagena

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo las declaraciones del jefe de la cartera de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre el alza en el precio de la gasolina.

Ayer, el ministro Camacho aseguró que “el mes anterior no hicimos ese incremento (en la gasolina) porque veníamos en las mesas de trabajo con taxistas. Si durante estos días no se logra avanzar, mantendremos la decisión de no subir precios en noviembre”. Lea también: Gremio taxista sigue esperando por el arranque de la compensación de gasolina

Sin embargo, este miércoles, Bonilla confirmó que en noviembre sí habrá aumento. “La gasolina todavía requiere tres ajustes y se van a hacer. Lo único que está pendiente es que el Ministerio de Transporte haga público el decreto de compensación de los taxistas, pero no tiene nada que ver. El ajuste de la gasolina se va a seguir haciendo”.