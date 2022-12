Galería: así se vive la Cabalgata de Velitas en el Centro Histórico

No obstante, algunos asistentes cuestionan la organización del evento “esto es algo que hacen todos los años, pero realmente me parece que falta mucha organización para que pueda fluir todo lo que es la cabalgata con tranquilidad, porque hay mucha agente y no se puede ni pasar. No hay que negar que los caballos si están hermosos, pero falta mucho orden”, opinó Nadia Simanca, una de las asistentes.

Una de las imprudencias reportadas ha sido el ingreso de los caballos a espacios no permitidos para transitar.