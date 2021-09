Deivis González, voluntario.

El llamado que hacen desde Discar a la Alcaldía de Cartagena es a no dejarlos solos en estos momentos de crisis, pues no cuentan con los recursos para reconstruir la sede. También piden ayuda a particulares que deseen hacer donaciones, a otras corporaciones o la empresa privada.

La sede venía con falencias en su infraestructura, especialmente en el techo, pero los directivos no divisaban la gravedad debido al cielo raso que les impedía ver.

“No podemos abrir así, el lugar está en riesgo, hasta ahora en estos 15 días hemos ayudado desde las casas pero así realmente es muy difícil, no sabemos si vamos a seguir funcionando, tenemos la voluntad pero no los recursos. Por dentro todo está destruido, no queremos que Discar se acabe”, puntualizó el gestor comunal.

En la sede también funcionaba un taller de mantenimiento y rehabilitación de sillas de ruedas, bastones, caminadores y muletas.