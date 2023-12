“Fue un rotundo no”: Asocentro sobre Cabalgata de Las Velitas

La reunión tenía como objetivo principal evaluar la petición de Cabalgar y determinar si se concedería o no el permiso para llevar a cabo el evento en cuestión. Sin embargo, durante la discusión, surgieron preocupaciones significativas por parte de asociación con respecto a los antecedentes del evento en el pasado.

Ultimátum en Mandela: “Si no reanudan las obras en el hospital, bloquearemos”

Ultimátum en Mandela: “Si no reanudan las obras en el hospital, bloquearemos”

Ante estas preocupaciones, Asocentro Histórico decidió no conceder el visto bueno para la realización del evento por parte de Cabalgar en el Centro Histórico. Se argumentó que la posición de la organización se basaba en la necesidad de preservar la integridad y el ambiente de este sector de la ciudad, así como en responder a las inquietudes de la sociedad civil en la zona.

Asimismo, se informó que la decisión de Asocentro se había consultado con el Concejo de Dirección de la organización, y la posición fue unánime en no conceder el permiso para el evento. “Los daños que han hecho esas cabalgatas son tremendos. Ya la gente que vive en el Centro está cansada de tanto abuso en esta zona de la ciudad. Nuestra decisión no fue caprichosa sino basada en lo que ha ocurrido en años anteriores, por lo que se dio un rotundo no a ese visto bueno”, indicó Rafael Camacho presidente de Asocentro Histórico.

Agregó que: “ La decisión de hacerla o no es de la autoridad distrital. Nosotros solo fijamos nuestra posición, pero ya será el Distrito quien decida que es lo mejor”. Lea también: Caballistas al presidente de Cabalgar: “Sus comentarios son excluyentes”

La reunión destacó la importancia de equilibrar las actividades culturales y recreativas en el Centro Histórico con la protección y preservación de su patrimonio, así como el bienestar de los residentes y visitantes. La negativa de Asocentro Histórico a conceder el visto bueno enfatiza su compromiso con estos principios y su responsabilidad hacia la comunidad del Centro Histórico de la ciudad.