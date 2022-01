Maicol González Guzmán, un cartagenero de 34 años, es una nueva víctima de los amigos de lo ajeno, que lo despojaron de sus pertenencias y equipos de trabajo.

Maicol es ingeniero químico y reside en el barrio Pablo Sexto II. Pese a sus estudios, trabaja como domiciliario porque no ha encontrado un empleo relacionado con su profesión. Sin embargo, Maicol vio una oportunidad a partir de esta labor y fue así como ahorró para comprar un drone y una cámara de video, equipos con los que realizaba producciones audiovisuales para sostenerse y cubrir los gastos en su hogar.

El hecho

Anteriormente Maicol había posteado en Facebook y en la plataforma OLX sus servicios de fotografía y videos con drone. El pasado lunes 17 de enero recibió un mensaje por Facebook donde lo solicitaron para un supuesto trabajo en el municipio de Sabanalarga (Atlántico).

“Quien me contactó no era el que necesitaba el trabajo, era otro”, comentó González, quien explica que esta persona, de nombre Luis Felipe, le contó que se dedica a la venta de terrenos y quería el servicio para un cliente. Maicol dice que le preguntaron si podía alquilar un vehículo particular. También le pidieron su número de cédula para hacer el supuesto contrato y por ello accedió a ir.