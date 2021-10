“No es que yo quiera descansar por descansar, es que tuve dos infartos y me hicieron un cateterismo. Y yo no quedé como antes o con la flexibilidad de antes. Mi expediente médico así lo comprueba”, expresó Dora a El Universal .

“La ley es para todos”

“Tengo más de 55 años de vivir en san Diego y la señora Dora está mucho antes de que existiera la Ley sobre espacio público. La única persona que se mantuvo a sol y agua fue doña Dora y ha mantenido incluso a sus hijos y nietos con el negocio”, contó Rafael Camacho, presidente de Asocentro a El Universal.

Camacho dice que hay más casos como el de Dora, pero que es a ella a quien le están exigiendo el cumplimiento de la esa ley.

“Yo no entiendo por qué la GEM no actúa así como con Dora con la señora que está en la esquina de la Calle de la Moneda con la calle 2da de Badillo que tiene los fritos de patacón con queso. Allí hay dos ‘rabos’ más que nacieron con ella. Cómo es posible que, si quien tuvo confianza legítima en ese caso fue el papá de ella, se lo heredó a la viuda y al fallecer la viuda lo heredó la hija, cuando se dice que no es hereditario. Ellos están ahí, ¿por qué no pasa lo mismo con doña Dora?”, dice Camacho.

“En la misma calle Segunda de Badillo, antes de llegar a la esquina hay una heladería y hay una señora que tiene una fritanga con un caldero, con un pipeta con candela, algo supremamente peligroso, pero no la han quitado. Antes de llegar a la esquina en la calle de Las Bóvedas hay una arboleda y allí todos los días se instala un restaurante, tiraron un cemento en el piso y ahí tienen su restaurante. Supuestamente le iba a hacer quitar eso, pero ahí está”, agrega Camacho.

El presidente de Asocentro cuenta que son varios los casos que se presentan y que, si bien entiende la ley, no se explica por qué aplicaría para alguno y no para todos.

