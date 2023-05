Fotos: Según Inteligencia Artificial, esta sería Cartagena tras un apocalipsis

Sobre los cambios climáticos en el mundo, de acuerdo con “Proceedings of the National Academy of Sciences”, un artículo difundido por la University Cambridge: “existen muchas razones para creer que el cambio climático podría volverse una tragedia, incluso con aumentos leves en la temperatura, pues este fenómeno ha jugado un papel relevante en cada evento de extinción masiva, derribando imperios y configurando la historia. Por lo que hay que destacar que los desastres climáticos no se limitan a impactos naturales”.

Ante el preocupante panorama ambiental, diversos comunicadores audiovisuales cartageneros han recurrido a la Inteligencia Artificial, generando imágenes para concientizar a cibernautas sobre el impacto ambiental. En esta oportunidad, te compartimos una galería generada por Yesid Alvarez Chávez y Cristian Florez, en la que muestran cómo sería Cartagena luego de un apocalipsis.