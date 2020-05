[Fotos] Cartageneros cumplieron con el segundo día de aislamiento total

“Estoy muy contento”

El alcalde William Dau corroboró que los cartageneros acataron la medida, por lo que se mostró satisfecho por el excelente comportamiento de la ciudadanía durante este domingo.

El mandatario lideró una Caravana de Seguridad, junto a la Policía Metropolitana y David Múnera Cavadía, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, por los barrios Manga, Centro Histórico, Marbella, Daniel Lemaitre, Canapote, San Francisco, La María, La Esperanza, Olaya Herrera, El Pozón, Huellas de Alberto Uribe, San José de Los Campanos, San Fernando, El Carmelo, El Campestre, Ceballos y la avenida Crisanto Luque. (Lea aquí: Video: Despliegan controles durante el segundo día de aislamiento total)

“Estoy muy contento, es el segundo día de toque de queda, día de no ‘pendejiar’. El viernes festivo, 1 de mayo, también nos fue muy bien, poca gente en las calles. Hoy, mejor todavía. No puedo pedir mejor comportamiento a los cartageneros, se quedaron en sus casas, hoy estamos salvando vidas, hoy no vamos a tener ni un solo contagiado en Cartagena”, expresó Dau.

David Múnera también entregó un parte favorable en cuanto al acatamiento del toque de queda general en la ciudad. Sin embargo, insistió a los cartageneros a seguir en casa ya que es la única medida que hasta ahora se tiene para contrarrestar la expansión del COVID-19.

“Esperamos que no pase lo que ocurrió el sábado que salió mucha gente, después del primer toque de queda del viernes. Confiamos que esta semana salga menos gente de sus casas”, dijo el funcionario.