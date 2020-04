Fotógrafos, otro gremio golpeado por el COVID-19

Y es que la situación para los fotógrafos es más angustiosa porque si en las próximas semanas se llegasen a reactivar algunos sectores de la economía, para ellos será irrelevante porque los eventos masivos seguirán suspendidos. Es así como matrimonios, grados, quinceañeros, congresos y eventos de mayor envergadura, no serán epicentro de trabajo para ellos.

En Cartagena, este sector lanzó un SOS en días pasados a la Alcaldía, a la Gobernación de Bolívar y hasta la Presidencia de la República para que les lleguen ayudas, pues no tienen cómo ganar dinero para sostener a sus familias.

Unos de los miles de afectados son los fotógrafos, un gremio quizá no tan numeroso, pero cuyos integrantes están padeciendo igual que la mayoría de ciudadanos. (Lea: Cuarentena nacional se extiende hasta el 11 de mayo).

Una historia

“Mi esposa labora y ella me colabora, igual los suegros, mis familiares o algún compañero que está recibiendo sueldo. Yo como tal estoy pensando en qué hacer porque no sé de dónde voy a sacar dinero. Tengo que pagar mis cosas personales, la línea de celular, el arriendo, la luz, el agua, el colegio de los niños, la alimentación de todos. Ni yo ni los demás fotógrafos sabemos de qué manera vamos a sobrevivir, estamos a la de Dios y esperanzados en que las autoridades se acuerden de nosotros”, explicó el reconocido fotógrafo, quien hasta el año pasado laboró en la Alcaldía de Cartagena y actualmente se encuentra sin ningún tipo de contrato laboral. “También ganaba dinero en las universidades, en los congresos y otros eventos, pero como los prohibieron estoy pasándola mal”, sentenció.

“Que se acuerden de nosotros”

Uno de los líderes del gremio en Cartagena, José Ferradanes, contó que en el registro que manejan hay cerca de 300 fotógrafos en la ciudad. Según él, a la mayoría le está yendo súper mal en esta cuarentena. “A ninguno le han brindado algún tipo de ayudas. Este gremio está en la tierra del olvido con situaciones lamentables”, manifestó el líder, quien tampoco ha podido abrir su estudio fotográfico en el sector de los Cuatro Vientos porque no se lo permiten. “Me han llamado compañeros que no tienen plata, ya no les fían en las tiendas, yo tengo dos meses en mi casa sin producir, es algo muy fuerte”, finalizó Ferradanes.

En una carta enviada recientemente al alcalde William Dau, le explicaron que ellos pertenecen a una clase media trabajadora que paga impuestos y su propia seguridad social, que son independientes y están desprotegidos porque no aplican a subsidios del Estado, por eso le piden al Distrito algún tipo de ayuda especial para sortear la crisis que atraviesan.