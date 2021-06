Tirso Rodríguez es un fotógrafo muy conocido en el ámbito deportivo aficionado de la ciudad. Suele, o solía, ir cada fin de semana a los diferentes estadios del béisbol menor y del fútbol infantil a registrar las jugadas y venderlas a padres de familia o a los clubes. También obtenía ingresos en matrimonios, bautizos, cumpleaños y demás eventos sociales. Sin embargo, desde marzo del año 2020 sus ingresos monetarios desaparecieron con la cancelación de todas las actividades masivas en la ciudad para evitar la propagación del COVID-19.

Desde entonces, sus finanzas están por el suelo y el impacto lo ha sentido su familia, que dependía económicamente de lo que Tirso se ganaba con el lente de su cámara.

Angustiados por esa situación, él y un grupo de aproximadamente 20 fotógrafos se fueron hoy a primeras horas de la mañana a los bajos de la Alcaldía de Cartagena a pedir ayuda, pues la incertidumbre los agobia y no saben cuánto tiempo más estarán bajo restricciones.

“Me dio COVID-19 el año pasado, lo superé y no he podido trabajar en ninguna parte, tampoco he recibido ayudas. Yo vivo del día a día, pero voy para un año y medio que no produzco nada”, expresó Rodríguez, conocido en el ámbito deportivo local como ‘el Chino’.

Así mismo, Rafael Castro, uno de los participantes de la manifestación, aseguró que: “Nosotros fuimos de los primeros gremios en suspender actividades por la pandemia, y aún no nos hemos podido reactivar. Estamos aquí haciéndonos sentir, esto no es una protesta, es más bien un llamado de atención para que la Alcaldía y la ciudadanía conozcan lo que estamos viviendo. No sabemos cuándo nos vamos a reactivar, nuestras familias están padeciendo y el panorama sigue incierto para nosotros”.

Sobre esta petición, desde la administración distrital los atendieron y les indicaron la hoja de ruta que debían seguir para acceder a las ayudas, especialmente a los asociados y agremiados por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC.

En la ciudad hay aproximadamente 400 fotógrafos.