Foros El Universal: Lucha por la equidad de género, un reto compartido

“Cartagena tiene una de las mejores cartografías del país”: Go Catastral

El foro contará con una conferencia de apertura por parte de la consejera presidencial para la equidad de género, Clemencia Carabalí Rodallega. También contará con dos paneles: uno sobre la inclusión y el empoderamiento de la mujer para ser agente de cambio; y otro sobre las organizaciones que fomentan entornos favorables para la inclusión e igualdad de género.

En estas conversaciones participarán personalidades como Magda Yaneth Alberto Cubillos, asesora de despacho del Ministerio del Trabajo en asuntos de equidad de género y derechos para las mujeres; Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), Yessica Macmaster, vicepresidenta de excelencia corporativa de Esenttia, entre otros.

Este foro tiene como aliados a la Fundación Mundo Mujer, Surtigas, SITTCA, Comfenalco, Ministerio del Trabajo, Esenttia, TGI, Servientrega, Banco Agrario, Fundación She Is, Women In Mining, PNUD y la Consejería Presidencial para la Equidad de Género.

El evento tendrá un cupo máximo para 100 personas, para reservar su cupo haga clic aquí.