Foro: El Caribe y sus oportunidades para ser potencia mundial de la vida

En este diálogo también participará la representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, quien resaltó la importancia de darle valor a la economía popular, es decir a los oficios que realizan las personas que no tienen un empleo formal.

“Muchos de estos oficios son tradicionales y característicos de Cartagena, como el caso de los emboladores, los vendedores de raspados, las palenqueras, los artistas plásticos, los artesanos, etc. y muchas veces estas personas no han podido escalar a un negocio mayor porque no cuentan con las condiciones económicas, de asesoría o acompañamiento, entonces vamos a hacer ese trabajo para que estos oficios no se hagan de manera rudimentaria sino que también alcancen productos y servicios de calidad”, dijo la representante.

En este conversatorio también participarán José Alberto Tejada, representante de la Comisión Tercera del Congreso de la República y María Claudia Pérez Sarabia, presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac – Barranquilla).

Hacia la justicia ambiental

Otro panel tiene que ver con la justicia social, ambiental y de género para el fortalecimiento productivo de los territorios del Caribe colombiano.

Camilo Prieto Valderrama, consultor del Instituto Latinoamericano de Liderazgo en asuntos ambientales indicó que este foro es un espacio para que interactúen la ingeniería, la ecología y las ciencias sociales sobre la necesidad de que exista justicia ambiental en el marco de la transición energética, lo que implica que las comunidades sean partícipes de este proceso y puedan mejorar su calidad de vida a través de ella.

“Justicia ambiental implica oportunidad de acceso a la tierra, al agua, al saneamiento básico y oportunidad de tener acceso a la información ambiental”, afirmó.

En este panel también participarán Andrés Bitar Arrázola, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Luis Álvaro Pardo Becerra, presidente de la Agencia Nacional de Minería; Angélica Patiño Macias, directora de responsabilidad corporativa y sostenibilidad de Esenttia; y Jaime Torrado Casadiegos, director del Sena Bolívar.

