Formalizan a 174 empleados de la ESE Hospital Local; Dau celebra

Como su mayor dolor de cabeza. Así calificó el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, la situación de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias en 2020, esto al argumentar que en el ente estarían ocurriendo presuntos hechos de corrupción y que no había podido acabar con la tercerización en la entidad. En ese momento habían 891 empleados suministrados y 58 de planta. Lea aquí: “No he podido moralizar la ESE Hospital Local Cartagena de Indias”: Dau

“Estoy pero muy, muy feliz el día de hoy con la formalización de 174 empleados que entran a la planta de la ESE Hospital Local. Estoy feliz porque esto dignifica la vida de muchas personas que trabajaron durante muchos años con Contratos de Prestación de Servicios (OPS), a través de Conecta, empresa que le pagaba a los médicos, enfermeras y a todos los profesionales de la salud sueldos de hambre mientras ellos se llevaban toda la utilidad. Eso no era un trabajo digno y por eso cuando llegue a la Alcaldía tome la determinación de formalizarlos y ya se está logrando”, manifestó Dau. Le puede interesar: Supersalud interviene la ESE Hospital Local Cartagena de Indias

Entre las condiciones priorizadas para el nombramiento del personal se tuvo en cuenta: antigüedad en la prestación del servicio, mujeres cabeza de familia, colaboradores en condición de discapacidad y prepensionables.

Susana Pardo Pájaro, quien lleva cerca de 14 años trabajando en la ESE, calificó su vinculación laboral directamente con el hospital como un sueño.

“Durante estos 14 años he pasado por distintas bolsas de empleo. Es un sueño que veía imposible y hoy me lo creo, no pude dormir porque pensaba que todo era mentira. Es una meta cumplida después de un largo camino. Fue el día más feliz de mi vida desde que entré a la ESE”, sostuvo Pardo Pájaro.