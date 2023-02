Flip y Fecolper se pronuncian sobre incidente de alcalde Dau con periodistas

Con preocupación y rechazo se pronunciaron la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), respecto al choque que se presentó recientemente, el 10 de febrero, entre el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat y periodistas de distintos medios de comunicación de esta ciudad.

Estas organizaciones de la sociedad civil, como defensoras que son de la libertad de expresión y promotoras del mejor ambiente para quienes ejercen el periodismo en Colombia, expresaron su malestar por lo ocurrido ese viernes, cuando en el acto de conmemoración por la masacre de cuatro mujeres, hace 20 años, frente a la Torre del Reloj, en Cartagena, le preguntaron al mandatario distrital si la Alcaldía tenía conocimiento de los autores intelectuales de ese lamentable suceso, a lo cual Dau respondió:

“No se hagan los maricas, ustedes saben muy bien quién es y si no lo dicen ustedes no me interesa. Ustedes lo que están es buscando hacer bulla, ustedes saben muy bien. Yo estoy hablando como ciudadano que se enteró, como ciudadano que ha leído el expediente, entonces vayan ustedes y hagan lo mismo. Busquen la prensa, pero todo el mundo se caga del susto, los medios de comunicación de tener que ser frenteros”. (Video: “No se hagan los maricas”: Dau arremete contra la prensa)

Los comunicadores buscaban mayor esclarecimiento sobre quiénes son los responsables del crimen, pero recibieron tal respuesta del alcalde.

Al respecto, la Flip mediante carta firmada por Jonathan Bock, director de esta organización gremial, le remarca al funcionario que “su participación en dicho evento fue en calidad de Alcalde, y en ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la ciudad es su obligación garantizar el acceso a la información sobre asuntos de un alto interés para la comunidad, y entregar información sobre los asuntos que conoce en razón de su cargo”.

Añade la Flip que frente a lo sucedido, “en lugar de entregar la información que se solicitó por parte de la prensa y que estaba directamente relacionada con el evento, usted evadió la respuesta. La corroboración de la información por parte de una fuente oficial es parte del ejercicio periodístico y, por ello, resulta importante que el funcionario cumpla con la obligación de garantizar el acceso a la información pública”.