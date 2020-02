Firmado certificado del censo, ¿y los beneficios?

“La fecha para presentar el documento inicial al Consejo Territorial de Planeación es el 29 de febrero y no el 15, una vez el Consejo lo tenga tiene 30 días, en los que también pueden haber aportes de los ciudadanos, y hasta el 31 de marzo tenemos para radicarlo ante el Concejo Distrital y ahí tendrá el Concejo otro tiempo para debatirlo y aprobarlo para finales de abril cuando debe quedar adoptado el nuevo plan. Estamos estructurando los componentes para iniciar el proceso de participación ciudadana, durante la primera semana de febrero se iniciarán las mesas de participación ciudadana, que nos llevarán hasta finales de febrero para recibir los aportes de gremios y la comunidad”, aseguró Ávila Barragán.

En este sentido, El Universal dialogó con el recién nombrado secretario de Planeación, Guillermo Enrique Ávila Barragán, quien aseguró que ya están trabajando en la estructuración del Plan de Desarrollo, del cual se debe presentar la propuesta inicial el próximo 29 de febrero y no el 15 como se creía.

Sobretasa ambiental

En cuanto a los beneficios de la sobretasa ambiental, los cuales solo pueden ser aprovechados por los municipios con más de un millón de habitantes, Oviedo aseguró que antes de que salieran las cifras del último censo, la ciudad ya tenía una proyección de más de un millón de habitantes, lo cual permitía que los recursos fueran captados por el Distrito. Incluso, aseguró que en ese periodo las administraciones de turno pidieron varias veces la certificación donde constaba la proyección de más de un millón de habitantes, pero finalmente el Distrito nunca formalizó el trámite.

Sobre esto, el alcalde aseguró que se hará la gestión para que el dinero de esa sobretasa, que ronda los $50 mil millones, se invierta en la ciudad.

“En cinco años hemos podido tener el problema resuelto, y no se hizo, será por negligencia, pero los malandrines nuevamente afectaron la ciudad, hace años pudimos tener esto resuelto pero no se hizo. Lo que sí es seguro es que el dinero debe ser invertido en la ciudad, lo que no sabemos es si este año o el otro”, aseguró Dau Chamatt.