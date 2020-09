Con el inicio del aislamiento selectivo y la apertura de nuevos sectores económicos en Cartagena, una parte de la población considera que el virus se ha ido. Sin embargo, no es momento de bajar la guardia.

Pero eso no es todo, la Policía Metropolitana detalló que en total durante el fin de semana se impusieron 824 comparendos a personas por violar las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, como salir en el día no correspondiente al pico y cédula y no llevar el tapabocas.

Se logró la captura de 45 personas por la comisión de diferentes delitos que afectan la tranquilidad de los cartageneros. De estos 12 fueron por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes; 4 por porte, tráfico y fabricación de armas de fuego; 12 por violación de medida sanitaria; 4 por orden judicial; 4 por fuga de presos; 5 hurto; 2 por receptación y 2 por atacar a uniformados.

Además se atendieron 295 riñas y 33 casos de violencia intrafamiliar.

Ataques a policías

Uno de los casos ocurrió en el barrio España. En los hechos una mujer de 40 años arremetió contra un patrullero con un arma punzante, generándole lesiones en el rostro, luego de que el cuadrante llegara hasta su residencia a suspender una fiesta clandestina.

El otro hecho se registró en la calle principal del barrio El Educador, donde un hombre de 20 años fue capturado por el delito de acto sexual, sin embargo, durante el procedimiento este se opuso agrediendo a un uniformado con un golpe en el tabique.