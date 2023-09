¿Fin de los bloqueos? Conozca el reporte de la movilidad este jueves en Mamonal

Después de dos días consecutivos de bloqueos y enormes trancones en la zona industrial de Mamonal, la normalidad regresó hoy a la vía y por ello la ciudadanía respira con alivio después de las largas filas y horas de congestión vehicular que afectaron a cientos de trabajadores. Lea: “Dile a tu jefe que habrá paro toda la semana”: discusión por bloqueo en Mamonal

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena le confirmó a El Universal que en la mañana de este jueves no se reportan afectaciones a la movilidad en dicho sector, por lo que los cartageneros y cartageneras que mantenían incertidumbre sobre cómo iba a ser la jornada de este jueves 7 de septiembre en el lugar, pueden salir con la tranquilidad de que no volverán a quedar atrapados en los trancones como el martes y ayer. Lea: ¡Atención! Caos en Mamonal por bloqueos, no hay paso en ningún sentido

“Está todo despejado, hasta el momento el tráfico está normal”, informaron desde el DATT.