En las afueras del Coliseo de Combates estaba la señora Neidilia Gómez, quien reside en el sector Zarabanda en Olaya Herrera. Ella asegura: “Yo llegué aquí el sábado y salí ayer porque quería ver cómo estaba mi casita, pero por la lluvia no pude regresar y hoy (ayer) que vengo me dicen que ya no puedo entrar y ahora no tengo dónde pasar la noche”.

Ante esto, El Universal conoció que todo aquel que salga de los albergues, debe tener un permiso que indique que saldrá pero regresará, de lo contrario no puede volver a ingresar.