“Nuestro objetivo es cerrar la vigencia 2021, sosteniendo esta estrategia de articulación para facilitar y garantizarle derechos a las familias en situación de pobreza extrema. Bajo el liderazgo del alcalde William Dau Chamat, seguimos comprometidos con la reducción de la brecha de desigualdad que vive la ciudad. La prioridad de las jornadas “Salvemos Juntos a Cartagena”, es ofrecer y llevar soluciones reales, efectivas y concretas a quienes, por falta de un recurso para transportarse, no tienen acceso a muchas oportunidades y servicios necesarios para mejorar sus condiciones de vida”, señaló Cielo Blanco Flórez, directora del PES-PR.

Servicios a la vuelta de sus hogares

Shakira Cardona, madre de familia, decidió realizarse el procedimiento de Implante subdérmico. “Sin necesidad de salir del barrio, logré acceder a este servicio, me parece fantástico que realicen estas labores en Henequén, acá no tenemos un puesto de salud y en estas jornadas nos traen una variedad de servicios.”, manifestó la mujer de 30 años.

“Nosotras las mujeres debemos anualmente hacernos una citología, y muchas veces por falta de recursos no podemos. Hoy llegaron acá y nos atendieron totalmente gratis sin necesidad de salir del barrio. Estoy muy agradecida”, aseguró Keila Fuenmayor, residente del sector.

Recicladores entusiastas y agradecidos

“Nosotros, por nuestra labor estamos expuestos a infecciones y virus como el Covid-19; hoy en esta actividad, logramos vacunarnos y estar más protegidos”, explicó Arcelio Mejía, reciclador de oficio.

María Medina, migrante venezolana y recicladora de oficio, aprovechó para tramitar el permiso temporal de permanencia.

“Por falta de recursos no he podido finalizar el trámite del permiso temporal de permanencia, me parece excelente que hoy estas ofertas las tenemos acá en el barrio, no gastamos en transporte”, explicó la mujer.

¡San Bernardo de Asís nos espera!

El PES-PR continuará llevando atención integral a diferentes zonas en situación de pobreza extrema de la ciudad. Este viernes 10 de diciembre estaremos en la Institución Educativa Loma del Peyé (Colegio de Shakira) en el barrio San Bernardo de Asís.