Con el aguacero la casa se llenó de agua. Salimos a pedir ayuda donde vecinos y familiares. Me tocó dejar a mi hija con mi madrastra y a mí me tocó irme para donde mi abuela”.

Esas son las primeras palabras de Nasli Cassiani antes de empezar a llorar. Ella llegó desde las 6 de la mañana con su bebé de 9 meses al Coliseo de Combates, ya que, pese a que ayer no hubo lluvias, su casa continuaba inundada desde el sábado. Sin embargo, sus ilusiones de encontrar una mano amiga desaparecieron, pues ya no había cupos en el lugar.

“No sé qué voy a hacer, así como yo hay muchas mamás con sus niños, hay una que está llorando por hambre. Por lo menos nosotras teníamos con qué comer, pero hay otras que ni eso”. Aunque Nasli no pudo ingresar al coliseo y estaba a la espera de un puesto en el segundo albergue habilitado en el Rocky Valdez, comparte con Milena Patricia Teherán la angustia de tener que salir de su casa y dejar todo bajo agua.

“Amanecimos prácticamente inundados. Por seguridad la Asociación de Vecinos de Nuevo Paraíso sector la Unión de Dios nos ayudó a evacuar y a meternos en casas vecinas como solución pronta a lo que estaba por venir. Mi vivienda tiene un caño de un lado y un lago del otro, entonces queda entre los dos y estábamos en peligro”.

Ella llegó al coliseo a las 10 de la noche con sus dos niños pequeños y algunas vecinas que estaban en la misma situación. Aproximadamente a las 11 de la mañana de ayer ya había recibido todas las atenciones pero en su mirada se notaba la angustia de no saber qué venía. “La casa quedó sola, a la intemperie, esperando que Dios guarde lo poco o mucho que podamos tener y que no pase a mayores. Solo pude sacar una muda de ropa porque lo demás estaba todo mojado y lo dejé así. No sabemos hasta cuándo estaremos acá. Tenemos vecinos que se quedaron, pero dicen que el barrio está empeorando porque el caño se desbordó y hay más personas damnificadas”. (Vea aquí: [Video] Sobrevuelo Cartagena: el día después de la tormenta)

La valentía que tuvo Nasli de salir de su hogar no fue la misma que acompañó a José Romero, quien decidió permanecer en su casa en el sector 11 de Noviembre de Olaya Herrera, aunque el agua le sobrepasara la cintura. Contó que no había dormido en toda la noche, pues debía cuidar de sus enseres y de su pequeño niño de solo dos años.

“A mi hijo lo sacamos hace poco (en la mañana) y lo llevamos para donde una tía. Nos tocó buscar cajas y listones para poder alzar las cosas (...) Estoy cuidando todo junto con otros compañeros porque hay muchos que se han ido y están las casas solas porque tienen agua hasta arriba. Hemos sacado a los adultos de la tercera edad, las embarazadas y los bebés, pero hay unos que se niegan a salir”.