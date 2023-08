Familia en La Consolata quedó en la calle por caída de un árbol

“Vino el grupo de Gestión del Riesgo, los Bomberos, pero el EPA Cartagena no hizo presencia y solo nos comunicamos a través de correo electrónico. Me respondieron que eso no les correspondía a ellos, mientras que los Bomberos nos dijeron que ellos no tenían las herramientas para retirar el árbol desplomado y que eso tampoco les compete. Tuvimos que desalojar, se nos dañaron muchas cosas”, le dijo a El Universal el señor Cardales.