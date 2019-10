Faltan 792 buses del TPC por chatarrizar

Los aportes

Usuarios y sistema, los perjudicados

Con este panorama tal parece que los más perjudicados son los usuarios, pues sin chatarrización no pueden entrar a circulación más buses al SITM, es decir no aumenta la frecuencia del paso de estos y tampoco entra el servicio a nuevos barrios. De hecho a raíz de ese retraso Ripoll indica que ya hay 19 buses tipo padrón sin poder entrar a nuevos barrios. Adicional a esto, está en juego el aumento de la tarifa del pasaje.

“Debe haber una sincronía entre la chatarrización y entrada de vehículos nuevos, pues no puedo entrar a un barrio si no chatarrizo, en este momento hay 19 vehículos tipo padrón parados porque no se ha chatarrizado. Los otros operadores han puesto sus aportes y Transcaribe se ha quedado rezagado, ya se hicieron los aportes definitivos de uno de los operadores que estaba un poco atrasado y ya los dos operadores están al día, pero Transcaribe no y eso es un escenario peligroso”, explicó Ripoll.

Sumado a esto, como ya se ha mencionada en otras ocasiones, debido a que no se ha cumplido con la chatarrización, la demanda no ha migrado hacia Transcaribe y la tarifa técnica supera en $600 la tarifa usuario, es decir, aunque los cartageneros están pagando $2.500, movilizarlos está costando realmente entre $3.000 y $3.100. Lo cual no significa otra cosa que, de no superar el mencionado déficit, el próximo año el aumento en el pasaje, para mantener la estabilidad financiera del sistema, podría aumentar más de $500.

“Los recursos son para hacer el proceso, estar al día con los otros operadores y lograr que la gente se suba al sistema. En la tarifa que se cobra al usuario, la demanda es una de las variables que influye en su cálculo y si yo no chatarrizo esa demanda del TPC no se me va a Transcaribe, por lo tanto eso influye en la tarifa al usuario”, explica Ripoll.