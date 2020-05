Faltan 1.021 camas en Cartagena para atender pacientes COVID-19

Dos meses después de que Cartagena registrara su primer contagiado de coronavirus, a corte de hoy, ya hay 875 casos y 51 muertos.

En medio de toda la emergencia ha quedado en evidencia la pobre red hospitalaria de la ciudad, la falta de implementos de bioseguridad y garantías para el personal médico e inclusive, familiares de quienes no han podido ganarle la batalla al COVID-19 han denunciado negligencia médica.

Todo esto termina en la misma pregunta, ¿cómo se está preparando la red hospitalaria para cuándo el coronavirus llegue a su pico máximo? Aunque los ciudadanos llevan semanas esperando respuestas concretas y se habían conocido algunos datos sueltos, solo hasta hoy el alcalde, William Dau, dio a conocer qué se encontró, en qué se trabaja y qué se espera tener.

Sin embargo, el mandatario fue claro en decir que no cree “que en Colombia haya una ciudad que tenga toda la capacidad instalada que dice el Ministerio de Salud. Hay que hacer el esfuerzo y llegar hasta donde sea posible teniendo en cuenta que en Cartagena no hay mucha red hospitalaria”.

Lo que se necesita

427 camas de Unidad de Cuidados Intensivos, 422 camas intermedias y 800 de hospitalización, es lo que Cartagena necesita para atender pacientes COVID-19. Es decir, 1654.

Dau dijo que estas proyecciones fueron dadas por el Ministerio de Salud para cuando los casos lleguen a su pico máximo.

“Estas camas son solo para coronavirus, no comprende las demás camas para pacientes no coronavirus. El gobierno está obligando a que todas las IPS y EPS dediquen el 50% de la capacidad instalada para atender el COVID-19”, indicó.

Lo que se tiene

De las 1654 camas que requiere la ciudad, actualmente solo hay 633 distribuidas de la siguiente forma: 112 UCI, 46 intermedias y 475 de hospitalización, lo que quiere decir que faltan 1.021 para alcanzar la meta planteada desde Minsalud.

De esas cifras, según dijo Dau, el 32% de las UCI está siendo utilizadas al igual que el 73% de las intermedias y el 40% de las camas de hospitalización.

“Para poder salvar vidas en Cartagena y estar tranquilos de que nos van a alcanzar las camas, es necesario que todo el mundo se cuide y cuide a los demás, que no anden pendejeando”, afirmó el mandatario de los cartageneros.

¿Cómo se van a conseguir?

De acuerdo a lo expresado, de las 315 camas UCI que faltan ya hay 102 que tienen soporte y estarán ubicadas así: 32 en el Hospital Universitario del Caribe, 30 en Gestión Salud, 10 en la Clínica General del Caribe, 20 en la Clínica Estríos y 10 en otras IPS, aunque estas últimas necesitan ventiladores que se espera sean entregados por el Gobierno Nacional.

Además, con los recursos que se consiguieron en la Donatón se comprarán 24 camas UCI y el Distrito entregará 8.

De igual manera se espera que 112 camas se habiliten en las próximas semanas, para un total de 214, por lo que quedarían faltando 101 y se contempla instalarlas en las sedes de la Fundación Juan Felipe, sin embargo, esto aún no es un hecho.

Con respecto a las camas de cuidados intermedios se necesitan 381 y según las estimaciones se tendrán 450 distribuidas así: 170 camas nuevas en el Hospital Universitario del Caribe, de las cuales, 116 las dará la Gobernación de Bolívar y 54 el Distrito de Cartagena; 97 en el HUC que están siendo usadas por pacientes no coronavirus que serán trasladados a otras IPS; 83 entregadas por el Hospital de Bocagrande y 100 que se están gestionando con otras IPS. Empero, 400 de estas camas requerirán ventiladores.

Por último, de las 325 camas de hospitalización que se requieren se han gestionado 256: 78 distribuidas en los hospitales de El Pozón, Bicentenario y Arroz Barato; 78 que se habilitarían en los CAP que fueron contratados en la administración de Dionisio Vélez y quedaron a medias; y 100 en hospitales de campañas que serían instalados en coliseos y espacios privados.

“Vamos a reactivar las obras que se convirtieron en elefantes blancos. Hay unas que están muy cerca a terminarse como Pozón, Bayunca y Canapote, en cuestión de dos meses se podrían habilitar”, indicó Dau.

Plan de supresión

Una vez presentado el balance de la red hospitalaria, Dau habló sobre el plan de supresión de Distrito el cual contempla la aplicación de las pruebas rápidas que ya fueron contratadas y que se esperan a final de mes.

Además se refirió al aumento de pie de fuerza y control en los barrios donde reina la “desobediencia ciudadana” tales como El Pozón y Olaya Herrara.

Agregó que ha pensado en cerrar el Mercado de Bazurto pero sus asesores le han dicho que no lo haga “porque generará gran malestar en la ciudadanía teniendo en cuenta que la gente menos favorecida económicamente va ahí”.

“Ya el alcalde le está poniendo la cara y el pecho a todo este asunto. Contaba con que el Dadis iba a estar al frente de todo esto, pasó el tiempo y no progresó, al final del día no se sabía cuántas camas habían, cuántas se necesitaban, ni de dónde las íbamos a sacar. De unas semanas para acá me he puesto al frente de esto y me he reunido con diversas personas para ponernos de acuerdo y poder presentar estos números para seguir operando”, sostuvo.

Finalmente Dau se comprometió a presentar de manera más seguida el balance de cómo está la red hospitalaria de la ciudad.