Falencias de los hospitales de Cartagena frente al coronavirus

Problemas de infraestructura y otros

La iliquidez

“Adicionalmente, los bancos nos consideran una factor de riesgo, por lo tanto, muy a pesar de que el Gobierno ha sacado varias líneas de crédito, los bancos comerciales no nos consideran sujetos de estos créditos blandos. Si el Gobierno, las EPS y los mismos entes de control, que también tienen altas deudas con la red hospitalaria, no generan el flujo adicional a la red, Cartagena se va quedar sin hospitales en la cresta de la pandemia”, puntualiza Puerta.

Medio billón de pesos

A juicio de Luis Percy, la gran deuda con los hospitales privados y públicos de la ciudad supera una cartera de más del medio billón de pesos. “Los grandes deudores son las EPS que a nuestra institución les deben ceca de $35 mil millones, como Comparta, Coomeva, Ambuq, Salud Vida, y la Nueva EPS. Los otros grandes deudores son el Dadis, por la atención que se presta a pacientes venezolanos y a la población pobre no afiliada por unos $3.500 millones; y la gobernación de Bolívar, que nos debe $1.500 millones. Debo destacar el rol la EPS Mutual Ser y Coosalud, por su cumplimiento, y que Comfamiliar ha mejorado sus pagos”, dice Percy. Pidió intervención de la Superintendencia de Salud, “porque las EPS no cumplen con los giros, y la Supersalud no ha solucionado este problema, y que el Dadis como ente de control no es mucho lo que ha hecho”.

El director de la Casa del Niño describe otros problemas. Uno es la protección personas del equipo médico y denuncia que especuladores acapararon esos elementos de seguridad, y por ejemplo un tapabocas N95 pasó de 5 mil a 20 mil pesos. “Los otros grandes ausentes son las Aseguradoras de Riesgos Laborales, como en nuestro caso Colpatria, cuya ayuda ha sido insuficiente e inadecuada. Necesitamos mascarillas N95, geles, batas antifluidos, máscaras, monogafas, lo que no hemos recibido. En este sentido, el Invima, la Supersalud y la Superindustria no han hecho nada para garantizar el control de estos precios”, dice Percy.