Extienden el horario de rumba en Navidad y fin de año en Cartagena

- Casas de alquiler para eventos , salones de recepciones y fiestas sociales, casinos, salones de juego localizados, con o sin venta y con consumo de bebidas alcohólicas (Código CIUU: 5621, 9200). De 10 a.m. a 3 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Bares, gastrobares , discotecas, estaderos, cantinas, tabernas, billares y cualquier establecimiento con venta y con consumo de bebidas alcohólicas en el local (Código CIUU: 5630). De 10 a.m. a 3 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Centros o clubes sociales públicos o privados, cuando ofrezcan servicios o actividades de recreación y cuando expendan bebidas alcohólicas y realicen bailes o cualquier tipo de espectáculo que no sea dirigido exclusivamente a socios o accionistas, sino que sea dirigido al público en general (Código CIUU: 9007, 9329, 9499). De 10 a.m. a 3 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Restaurantes: Funcionamiento desde las 5 a.m., pero la venta de bebidas alcohólicas será de 8 a.m. a 2 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Tiendas, salsamentarias, estancos, licorerías, cigarrerías y similares: Desde las 5 a.m, pero la venta de bebidas alcohólicas será de 10 a.m. a 11:59 p.m., extendiéndose hasta la 1 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

El propietario o responsable de cualquier establecimiento comercial o abierto al público donde se expendan y/o consuman bebidas alcohólicas, que infrinja lo establecido en el decreto será objeto de las medidas correctivas establecidas para cada comportamiento contrario a las normas de convivencia, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables a dichos establecimientos por violación a las normas.