Habitantes señalan que desde hace varios años tienen una problemática con un transformador que no ha sido resuelta: “Hace 12 años estamos exigiendo que nos den un transformador nuevo y no lo hemos podido conseguir porque no hay voluntad política. Exigimos un colegio independiente que no tenga nada que ver con Arroyo de Piedra, con rector propio y con salones dignos para dictar clases”.

“Todo el mes de diciembre nos dijeron que solucionarían el problema del transformador y no lo hicieron. (...). Desde el año 2000 estamos solicitando que nos independicen del colegio de Arroyo de Piedra porque necesitamos uno con el nombre de nuestro corregimiento. Queremos que se acabe esa fusión y desde el Distrito nos dicen que no hay plaza ni rectores, reiteró María Aguilar Núñez, presidente del consejo comunitario de Punta Canoa.