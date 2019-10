“Exigimos nuestros medicamentos”: pacientes de Medimás

“Yo solo quiero que Medimás me dé el medicamento que mi hijo necesita para que vuelva a recuperarse, no puedo dejar que siga empeorando, por eso estoy acá”, era lo que decía este hombre, mientras que otros usuarios de la EPS se unían a su lucha, pues a todos les adeudan medicamentos que son necesarios debido al alto riesgo en que muchos de ellos se encuentran.

A las 9 de la mañana de hoy, Jorge Eliécer Ríos se encadenó en la entrada de la EPS Medimás en la Avenida del Lago, debido a que desde hace un mes su hijo, quien tiene parálisis cerebral, no ha recibido el medicamento que lo mantiene estable, lo que ha hecho que el menor haya empeorado. Esto a ocurrido, según denunciaron los usuarios, porque la EPS no cuenta con una

“Yo soy trasplantada del riñón y desde hace un mes no me han dado el medicamento necesario para evitar el rechazo de este nuevo riñón. Ya he estado dos veces hospitalizada y Medimás no me da una respuesta de cuándo me darán los medicamentos para seguir con el tratamiento”, aseguró angustiada Evely Amaliz.

Por dos horas estuvieron los protestantes en la puerta de la EPS esperando una solución, pero recibieron la misma respuesta negativa, “deben regresar”.

“Nos dijeron que el 8 de octubre sin falta nos darían los medicamentos, pero nada de eso pasó. En todo este tiempo, Medimás no tiene una farmacia en la ciudad que nos pueda facilitar los medicamentos, por esto hemos estado así”, indicó otra de las protestantes.