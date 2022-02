“Nosotros entregamos a satisfacción el contrato LP004 de 2017 y no han sido pagadas. Tengo subcontratistas que me cobran de manera formal e informal. Me he tenido que cambiar de domicilio por amenazas y por eso responsabilizo al gerente de Corvivienda, Néstor Castañeda por negarse al pago porque no tiene argumentos jurídicos para no hacerlo”, agregó Figueroa. (También le puede interesar: Una llave entregada en Ciudadela de la Paz, el final feliz de un calvario)

El denunciante señaló que dentro de Corvivienda buscan desinformar a sus subcontratistas: “Desde la entidad buscan engañarlos. A los obreros y a los subcontratistas no les cancelo desde noviembre porque no me paga. El gerente no me contesta los teléfonos y no me atiende. No hay justificación que le impida hacerlo porque nosotros cumplimos a satisfacción el objeto contractual”, indicó.