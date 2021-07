Ya son seis años los que llevan esperando por sus liquidaciones los extrabajadores de la desaparecida empresa del chance Unicat, por lo que hoy en la mañana decidieron protestar en las antiguas instalaciones de la empresa reclamando sus acreencias laborales, las cuales no han sido canceladas desde el 2014.

“Desde que la empresa fue intervenida en el 2014 y luego cambiaron de nombre, a nosotros nos han mantenido engañados y no nos han pagado nuestras liquidaciones. Primero nos dijeron que nos pagarían al vender algunos de los inmuebles, pero no nos dan más solución”, comentó una de las manifestantes.

Con pancartas y cánticos estaban los exempleados de Unicat cerca de Ronda Real tratando de llamar la atención de los entes de control y poder obtener una respuesta clara ante su situación, pues en estos momentos se sienten solos.

“Ya hemos realizado varias protestas pacíficas, donde no generamos afectaciones en la movilidad, pero nos seguimos sintiendo solos, pues no sabemos a quién acudir, ya que el nuevo agente liquidador no da razón de nada y seguimos sin recibir nuestro dinero después de tantos años de trabajo”, aseguró otro protestante.

Los manifestantes aseguran que hasta ahora ni la Fiscalía ni ningún ente de control los ha ayudado, por eso piden a gritos respuestas, porque "son dineros merecidos y los deben pagar. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Trabajo, a la Procuraduría, sin embargo todo ha sido en vano. Hace un par de años hubo una enajenación de varios inmuebles propiedad de la empresa y de esos dineros no vimos un solo peso".