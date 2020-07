Excavatón en El Laguito seguirá hasta que se instale la bomba axial

Luego de que el alcalde de Cartagena William Dau firmara el Decreto 0743 de 2020, mediante el cual declara calamidad pública por la emergencia ambiental sobre El Laguito, los habitantes de este sector manifestaron su respaldo a la medida, alegando que es necesario buscar una solución para el estado en que se encuentra el cuerpo de agua. (Lea: Alcaldía declara calamidad pública por situación de El Laguito).

De hecho desde el pasado 4 de julio, la comunidad viene realizando una “excavatón” diaria con el fin de abrir la boca del lago y permitir la oxigenación de sus aguas, que debido al cerramiento han provocado la mortandad de peces y malos olores en el sector. (Le recomendamos: Vecinos de Bocala se unen para abrir un canal que oxigene a El Laguito)

Según el decreto la declaratoria tendrá un término de 6 meses prorrogables por el mismo tiempo, y su propósito principal será autorizar todas las gestiones administrativas necesarias para poder hallar una solución al problema de El Laguito.

“Con esta calamidad pública podremos solicitar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) que nos envíe durante un período de tres meses una bomba axial para oxigenar el cuerpo de agua mientras se busca una solución definitiva”, expresó el alcalde Dau.

Sobre esto Aura Medina, líder de la comunidad, manifestó que le parece acertada las medidas tomadas por el alcalde, teniendo en cuenta el inconformismo que hubo entre los residentes el año pasado cuando la declaratoria solo se dio por tres meses, se retiró la bomba axial que fue instalada en septiembre y se permitió que el lago volviera al estado en que se encuentra actualmente.

“Yo no sé cómo el resto de entidades como Cardique, el CIOH e Invemar dieron el visto bueno para que quitaran la bomba axial el 30 de diciembre, día en que terminó la emergencia ambiental y esperamos la medida de mediano plazo que nunca llegó. Dejaron que el lago se cerrara. La declaratoria de tres meses en ese tiempo solo hizo lo de la oxigenación pero no resolvió el motivo real, que nosotros estamos convencidos que son los espolones. Esa bomba axial duró tres meses y de ahí en adelante no hubo nada. Ya pasaron seis meses y nos cansamos y por eso empezamos la excavatón, porque no veíamos solución alguna”, explicó Medina.