Con extrañeza. Así recibió Laura Vanezsa una multa de tránsito por ir en exceso de velocidad en la avenida del Bosque o Corredor de Carga.

Según dio a conocer la locutora cartagenera en su redes sociales, en el tramo comprendido entre el restaurante Rancho Grande y el CAI del Bosque rige un límite de velocidad de 30 km/h. Además, en ocasiones, agentes de tránsitos están utilizando cámaras para verificar la velocidad de los conductores.

“Recibí un comparendo por exceso de velocidad en el Corredor de Carga, una vía que toda la vida había pensado que era de rápida circulación. A través de una cámara detectaron que iba a más de 50 km/h y por esa razón me detuvieron y me pusieron un comparendo tipo C, es decir debo pagar 15 salarios mínimos diarios legales vigentes”, contó Laura, quien cuestionó que la medida genera congestión vehicular en esta concurrida e importante vía.