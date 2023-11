Evite una multa: este el pico y placa para este lunes 13 de noviembre

Una de las festividades destacadas de este mes conmemora la Independencia de Cartagena de Indias, proclamada el 11 de noviembre de 1811, momento crucial en el cual la población de Cartagena logró emanciparse del yugo español.

A pesar de que este año la fecha de celebración cae en sábado, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 51 de 1983, se ha decidido trasladar el día festivo al siguiente lunes, específicamente al 13 de noviembre de 2023, ajuste que busca garantizar que la comunidad tenga la oportunidad de disfrutar plenamente de las festividades relacionadas con este significativo acontecimiento histórico. Lea aquí: Gremios piden que se modifique el pico y placa en temporada alta

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante saber que durante los días festivos se suspende la restricción del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, permitiendo una mayor movilidad y flexibilidad para los ciudadanos, sin embargo, la medida se mantiene para los taxis. Por lo tanto, los taxis con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular desde las 6:00 a.m. del lunes hasta las 6:00 a.m. del martes. Lea aquí: Fiestas novembrinas: 200 fiestas clandestinas intervenidas y casi 800 riñas

Aquellos conductores que incumplan el programa de restricción vehicular se harán acreedores de una sanción económica, según informa la Alcaldía de Cartagena.