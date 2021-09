Señales de xenofobia

¿Qué hacer?

Ante esto, el estudio sugiere acciones en políticas públicas que fomenten la convivencia entre vendedores informales colombianos y venezolanos.

“Algo en particular a tener en cuenta es que Colombia no ha tenido una tradición migratoria, lo que ha llevado a que no se hayan desarrollado acciones de manera amplia para fortalecer la convivencia entre migrantes y nativos, el hecho de que no se hagan estas acciones puede traer problemas más graves en el futuro”, expresó Maza.

En este sentido se deben priorizar las acciones relacionadas a la tolerancia y el respeto entre estas dos nacionalidades dentro del ámbito de la economía informal.