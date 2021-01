Miembros de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, están orgullosos de ver los buenos resultados en sus estudiantes, pues desde hace tiempo gozan de prestigio al ser una escuela que lucha por fomentar el estudio en niños y jóvenes.

Esta emoción salió a relucir luego de que tres de sus estudiantes dejaran en alto el nombre de la escuela y, además, de Cartagena, al destacarse por obtener un alto puntaje en las Pruebas Icfes Saber 11.

Por este gran logro, además de las becas Bicentenario, la Secretaría de Educación otorgará 30 Becas a la Excelencia y lanzará el programa de becas de la diversidad.

Ellos son los destacados:

Los tres primeros lugares de este establecimiento educativo fueron para los jóvenes: Natali Romero León, quien obtuvo 472 puntos, Wilson David Núñez Barcasnegras, que sacó 406 puntos, y Aura Sofía Teherán Aguilar, quien logró 403 puntos en las pasadas pruebas.

Olga Acosta Amel, secretaria de Educación, felicitó a los estudiantes de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, con las siguientes palabras:

“Nuestros estudiantes son más que una prueba, son testimonio de que la escuela pública está viva pese a las dificultades propias que trajo la pandemia. Ya ellos eran unos ganadores por todo lo que hicieron el año anterior con sus clases remotas y educación en casa. Estos resultados demuestran que el equipo escuela-familia es esencial para el proceso de formación de nuestros chicos y chicas”.

Y no solo eso, Acosta reconoció el esfuerzo de todos los estudiantes de las instituciones educativas de Cartagena, que lograron altos puntajes en las recientes Pruebas Saber 11 del Icfes, y los invitó a que se postulen a la diversidad de becas que ofrece el Gobierno Distrital para acceder a la formación en Educación Superior.

¿Cómo lo lograron?

1. Natali Romero León, de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, explicó que la clave para lograr un puntaje de 472 en las Pruebas Saber 11, fue tener una rutina de estudio permanente enfocada en un resultado de excelencia y en el acompañamiento de sus profesores.

“El 2020 fue muy difícil para todos los estudiantes porque nos tocó cambiar la manera como veníamos estudiando. Sin embargo, ese no fue obstáculo para leer mucho, estudiar todo el material disponible para sacar una buena prueba y combinar todas estas actividades con las propias de la escuela.”, comentó Romero León.

Natali Romero aconseja a quienes presentarán la prueba este año que estudien mucho, se pongan una meta y que se esfuercen al máximo para que vean los buenos resultados.

“Me encanta el lenguaje audiovisual y quiero estudiar Comunicación Social. Ya empecé los trámites para solicitar becas”, dijo.

2. Wilson David Núñez Barcasnegras, también de la Institución Educativa Soledad Acosta, obtuvo 406 puntos. Su historia es un ejemplo de superación.

“En el primer simulacro que hizo el colegio saqué 240, mientras que mis compañeros sacaron 340 en adelante. Me deprimí mucho, pero gracias a mi amigo Samuel Tobío (quien sacó 398), me dijo que no me desilusionara, que el verdadero puntaje era el día de la prueba real, y que estudiáramos en equipo”, contó.

Fue así como Wilson y su amigo establecieron un plan de estudios para ganar las pruebas, pues dijo que “estudiábamos todos los días sin falta, de 7 a.m. a 8 p.m. También nos ayudaron nuestros profesores y un programa de la institución donde los egresados nos explicaban todas las estrategias de estudio que utilizaron para sacar buenos puntajes. Todo esto nos sirvió muchísimo, al igual que poner nuestras metas en manos de Dios”, contó.

3. Aura Sofía Teherán Aguilar, quien también es egresada de esta institución, obtuvo un puntaje de 403 en las pruebas Saber 11, y explicó que desde grado décimo comenzó a prepararse, lo cual le sirvió muchísimo porque luego se vino la pandemia.

“Este fue un trabajo en equipo con nuestros profesores y compañeros de estudio. Siempre nos concentramos en el futuro, aquí nos ayudó muchísimo el proyecto del colegio que se llama ‘Todos a la Universidad’, donde nos fijamos ese objetivo. Hicimos preicfes todos los sábados y por asignatura dedicamos una hora diaria enfocados en el Icfes. Hicimos un grupo de estudio por WhatsApp abierto a todos y reuniones por Meet y Zoom”, comentó Therán Aguilar.

La estudiante asegura que lo más importante es creer en sí mismo, no rendirse nunca y llegar muy tranquilos y descansados a hacer el examen de Estado.

“Voy a estudiar medicina, ya me presenté en la Universidad Nacional y en la Universidad de Cartagena”, comentó.