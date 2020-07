Estudiantes no aparecen en el SIMAT, ¿qué pasará?

¿Cuál es la situación?

Según denunció Nurys Taborda, presidenta de la Asociación de Colegios Privados, hay unos 500 estudiantes de los colegios El Salvador y El Rodeo que no están inscritos en el SIMAT. La mayoría estudiantes de grado once.

“A mí lo que me preocupa es que ya ahorita pueden habilitar la opción para que hagan las pruebas Icfes y ellos no podrán hacerlas, porque como no están registrados en el sistema, aparecen como si no estuvieran estudiando. Por eso quiero que desde la Secretaría de Educación los inscriban en el SIMAT”, expresó Nurys.

Según la mujer, estos colegios hicieron el proceso de la contratación por un número estipulado de estudiantes a tiempo, e incluso alega que trabajaron con las Unaldes para que todo estuviera bien. Sin embargo, estos estudiantes aún no están reflejados en el sistema.

“Nosotros hicimos todo el protocolo con las Unaldes para que pudieran reabrir la plataforma e inscribir a estos jóvenes, pues lo que más nos preocupa es que están como si no estuvieran estudiando, cuando sí lo están haciendo. Por eso hemos pedido a la Secretaría de Educación que los inscriba, pero no ha sido posible”, aseguró.

El Universal conoció que este año la Secretaría de Educación realizó la contratación y el proceso necesario en el banco de oferentes en el tiempo estipulado, por lo que no se sabe qué pudo haber pasado.