Estudiantes en Cartagena convocan movilización por hechos de violencia

“En Cartagena donde se ha superado el pico de la pandemia, donde se ha trabajado bastante para colaborar con este aislamiento, creemos que es momento de que esta ruta se lleve a cabo. Ya hemos preparado la logística para ello y estamos en conversaciones con algunos funcionarios de la Alcaldía. No queremos que luego de esta jornada aumenten los casos de contagio por COVID-19”.

“Un grupo de estudiantes no solo de la universidad pública sino también de las universidades privadas como la Tecnológica de Bolívar y el Tecnológico Comfenalco entre otras, estuvimos charlando y coincidimos en que había que buscar una forma de convocar a la gente, pero no en torno a una marcha sino a una ruta que precisamente cumpla los términos del distanciamiento a raíz de las masacres de niños y jóvenes y de los asesinatos de los líderes sociales”, explicó Daniel Doria, estudiante de biología de la UDC y organizador de la iniciativa.

La convocatoria de los jóvenes universitarios revive la polémica sobre si están permitidas o no este tipo de movilizaciones en Cartagena.

El pasado 7 de agosto una caravana en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria tras un proceso por supuesta manipulación de testigos, generó preocupación en el Distrito. Lea: “Policía deberá dar explicaciones de por qué se dio la caravana”: Múnera

Al respecto, el secretario del Interior, David Múnera, reiteró que hay unas medidas y restricciones de aislamiento preventivo donde está funcionando el pico y cédula, y en ese sentido, se debe respetar la situación por la que atraviesa la ciudad.

“Yo respeto mucho el derecho constitucional que tienen las personas de movilizarse, pero hay que respetar las normas en cuanto a la prevención, el aislamiento y la salida de los dos dígitos. Respeto el derecho a la movilización, no me opongo a ellas, pero es necesario que todos los que convocan estas caravanas entiendan la situación por la que atraviesa no solo la ciudad sino también el país frente a la pandemia”, dijo.