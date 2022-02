Los estudiantes y docentes de la Universidad de Cartagena se reencontraron este martes en las aulas de clases tras dos años de actividades académicas virtuales por las restricciones impuestas por el COVID-19. Lea: UdeC prepara sus campus para el regreso a la presencialidad

“Estoy un poco nerviosa porque aunque estoy en tercer semestre es la primera vez que vengo a la Universidad y estoy un poco atareada”, expresó Andrea Blanquicett, estudiante de Lenguas Extranjeras.

El retorno a clases se dio luego de un Acuerdo de Consejo Académico el No. 109 de 2021 mediante el que aprobó el retorno a las actividades presenciales de todos los programas a partir de hoy 1 de febrero de 2022.

Previo a esta fecha se dispuso de un Comité de Retorno a la presencialidad para adelantar todo lo relacionado con las estrategias que se están siguiendo en los claustros, campus y centros tutoriales, todas con base a las disposiciones académicas y de salud emitidas por el Gobierno Nacional.

“Por ahora todo muy bien. Observo las instalaciones adecuadas para los jóvenes, se están cumpliendo con las normas de bioseguridad. No veo impedimento para seguir con las clases de manera segura. A mí lo que más me emociona es que son las clases presenciales y no virtuales”, dijo Yesimara Liney estudiante de Administración de Empresas.

Directivos de la universidad de Cartagena hicieron un recorrido por los campus para darle la bienvenida a los estudiantes y docentes que asistieron masivamente. “Observamos el entusiasmo de los estudiantes, de los profesores con una actitud positiva que reclamaban la presencialidad, estamos muy contentos que en los campus estén con 100 por ciento de aforo, que hayan respondido a este llamado”, expresó Edgar Parra Chacón, rector de la UdeC.