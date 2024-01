Estudiantes de colegios públicos regresarán a clases con PAE, aseo y vigilancia

Este lunes 29 de enero regresarán a clases más de 200 mil niños y jóvenes de las instituciones públicas de Cartagena. El gobierno del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Turbay Paz, garantizó los servicios complementarios de aseo, vigilancia, transporte escolar, matrícula contratada y Programa de Alimentación Escolar (PAE), necesarios para que la comunidad docente reciba a sus alumnos. Lea: Las cifras que dejó el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena

Cabe destacar que es la primera vez, en cuatro años, que el calendario escolar no se corre o aplaza. “Aplazar el inicio de clases no era negociable, porque, como lo ha dicho la Corte Constitucional, clase que se aplaza es clase que no se recupera”, señaló el alcalde Dumek Turbay Paz.

Mientras avanzaba la contratación de los servicios complementarios, la Secretaría de Educación posesionó a rectores, coordinadores y docentes que estaban pendientes, hasta completar 4.748 profesores y 334 directivos que hoy estarán en las instituciones educativas.