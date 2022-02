La Secretaría de Educación anunció el 16 de febrero pasado que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) sería suspendido debido al desabastecimiento de algunos productos. Esta información dejó preocupados a muchos padres, pues algunos enviaban a sus hijos al colegio sin merienda por la difícil situación económica, y confiando en que allá recibirían la ración alimentaria del PAE.

“Muchas veces envío a mi hijo al colegio solo con un jugo, pues a veces no tengo para más. Por eso me preocupé, pues no quiero que pase hambre. Hoy (ayer) que llegamos al colegio nos dijeron que volverían a recibirlo y eso nos alegra mucho”, comentó una madre.

El PAE estuvo suspendido por cuatro días debido a que los operadores Cartagena Express y Por los Niños de la Heroica tenían desabastecimiento de productos como la leche fluida, plásticos y las frutas que componen la ración.

Lea aquí: ¿Cuándo se retoma la operación del PAE en Cartagena?