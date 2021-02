Virtualidad, efecto positivo

La secretaria de Educación sostiene que las cifras alcanzadas reafirman una disminución significativa frente al fenómeno de deserción escolar y, aclara, que la educación remota no implica necesariamente el uso de internet y celular.

“La educación remota que estamos desarrollando no necesariamente necesita internet o celular. Ese es el sofisma que hay alrededor porque ni Cartagena ni ninguna otra ciudad del país tiene resuelto el tema de la cobertura de internet. Hay zonas del país donde no llega este servicio. Si nos vamos a Bolívar, por ejemplo, no hubiese proceso formativo porque hay zonas donde no llega el internet”, sustenta.

Para la funcionaria las metodologías de estudio flexibles ayudan a reducir los índices de deserción y el impacto de la reprobación en los estudiantes.

“Nosotros sabemos más de los estudiantes que en el año 2019. La pandemia nos obligó a buscar las direcciones y los lugares donde estaban nuestros alumnos. Escuela y familia se han juntado para que la escuela sigue en pie”, añade.

Agregó que ya comenzaron los círculos de reflexión entre maestros y directivos de todas las disciplinas que permita encontrar “una estrategia conjunta que nos permita visionar un proceso formativo con disciplinas de la ciudad”.

Adicional, se gestiona la compra de equipos de cómputo y demás recursos tecnológicos y conectividad para suministrar a los niños que no tienen acceso a estas herramientas.